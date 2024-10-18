Ferrari вперше за 11 років презентував новий суперкар за 3,6 млн євро

Італійський автовиробник Ferrari NV представив свій перший за одинадцять років новий суперкар F80, вартість якого становить 3,6 мільйона євро. Про це пише Bloomberg, повідомляє Укрінформ.

Новий F80, оснащений гібридним двигуном V6 потужністю 1200 кінських сил, є однією із найдорожчих моделей Ferrari. Всього буде випущено 799 одиниць нової моделі, а поставки розпочнуться до кінця 2025 року, поінформував автовиробник у четвер.

Стандартна ціна на автівки F80 в Італії становитиме 3,6 мільйона євро, а ціни в інших країнах розкриють пізніше.

Двомісний автомобіль, максимальна швидкість якого близько 217 миль на годину (близько 349 кілометрів на годину), є першим суперкаром компанії з моменту випуску моделі LaFerrari у 2013 році.

У Ferrari розповіли, що на дизайн F80 їх надихнула аерокосмічна галузь. Компанія хотіла зробити щось "абсолютно футуристичне і революційне", сказав головний дизайнер Флавіо Манцоні.

Тим не менш, як пише Bloomberg, шанувальники Ferrari можуть помітити схожість нового суперкара із моделлю F40, яку випускали у період з 1987 по 1992 роки.

Попередній показ моделі F80 клієнтам пройшов настільки добре, що усі 799 одиниць нових спорткарів уже офіційно зарезервовані, повідомив директор маркетингу та комерції Ferrari Енріко Галлієра.

Загалом продаж усіх автомобілів F80 за ціною у 3,6 мільйона євро принесе компанії 2,88 мільярда євро прибутку.