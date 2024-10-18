У Харкові та області оновили графіки відключення електроенергії

У місті Харків та у Харківській області оновили графіки відключення електроенергії з 19 по 25 жовтня 2024 року, пише Ирина Костенко, РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба АТ "Харківобленерго" у Telegram.

Коли світла в Харкові та Харківській області може не бути

"Шановні споживачі. Наразі ситуація в Об'єднаній енергосистемі України стабільна, що дає можливість не застосовувати графік погодинних відключень (ГПВ)" , - розповіли у "Харківобленерго".

Водночас українцям нагадали, що у разі необхідності, ГПВ може бути введений за розпорядженням НЕК "Укренерго".

Отже, якщо ситуація зміниться, про застосування заходів обмеження електропостачання в Харкові та Харківській області громадян будуть повідомляти окремо.

Оновлений графік відключень електроенергії на 19-25 жовтня виглядає так:

1 групу можуть вимикати з 09:00 до 11:59 (з 21:00 до 23:59 - ймовірне відключення)

2 групу - з 12:00 до 14:59 (з 00:00 до 02:59 - ймовірне відключення)

3 групу - з 15:00 до 17:59 (з 03:00 до 05:59 - ймовірне відключення)

4 групу - з 18:00 до 20:59 (з 06:00 до 08:59 - ймовірне відключення)

5 групу - з 21:00 до 23:59 (з 09:00 до 11:59 - ймовірне відключення)

6 групу - з 06:00 до 08:59 (з 18:00 до 20:59 - ймовірне відключення)

Таблиця з годинами вимкнень світла (інфографіка: oblenergo.kharkov.ua)

Громадянам нагадали, що:

червоним кольором виділено години без світла для конкретної групи

помаранчевим - ймовірні відключення (виходячи із поточної ситуації в Об'єднаній енергосистемі України)

жовтим - години, в які електроенергія може зникнути через оперативні перемикання

"Якщо ви не знаєте, до якої групи належить ваша адреса, відкрийте цей PDF-файл﻿. Далі натисніть значок "лупа" на верхній панелі. Введіть назву своєї вулиці та знайдіть її у списку" , - пояснили мешканцям регіону на сайті﻿ "Харківобленерго".

Насамкінець споживачам нагадали, що до переліку вулиць і населених пунктів періодично вносяться зміни.

"Перевіряйте, будь ласка, свою адресу кожного разу, щоб бути впевненими, до якої групи належить ваша вулиця, місто, село або селище" , - підсумували в акціонерному товаристві.

Нагадаємо, відключення світла в Україні може відбуватися на тлі кількох причин, серед яких основними є планові або аварійні відключення через енергетичну кризу, спричинену пошкодженням інфраструктури під час війни.

У зв'язку з нестачею електроенергії електрики складають графіки відключення світла (розклад, за яким тимчасово відключається електропостачання в окремих містах, регіонах або ж на певних об'єктах).

Тобто графіки складаються для оптимізації роботи електромережі в умовах дефіциту електроенергії або для запобігання аварійним ситуаціям.

Згідно з даними експертів, в Україні графіки відключень світла можуть повернути будь-якої миті.