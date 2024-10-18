Після теракту у західнонімецькому місті Золінгені Бундестаг ухвалив безпековий пакет щодо посилення міграційної політики, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомило видання Handelsblatt.

Пакет будо ухвалено голосами коаліційних партій соціал-демократів, "Зелених" та вільних демократів. 361 депутат проголосував, 290 були проти і 9 утрималися.

Пакет передбачає скорочення виплат для шукачів притулку, які зобов'язані покинути країну, і посилення законодавства про зброю, зокрема, щодо ножів. Пакет ще має схвалити Бундесрат, інша палата німецького парламенту.

Ще один законопроєкт про поліпшення боротьби з тероризмом також був затверджений в ході додаткового голосування. Він надає слідчим органам більше повноважень у боротьбі з ісламістським екстремізмом. Ця частина не потребує затвердження Бундесратом.

Перед голосуванням міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер захистила пакет заходів безпеки від критики.

"Ми зміцнюємо внутрішню безпеку нашої країни перед обличчям поточних загроз", – сказала вона в дебатах.

Ці заходи, за її словами, є "сильною реакцією" та "правильною відповіддю" на зростання ісламізму, антисемітизму та зростання насильницької злочинності.

Опозиційний союз ХДС/ХСС розкритикував ухвалений пакет як неефективний та слабкий.

Німецька коаліція представила свою пропозицію після того, як сирієць, підозрюваний у зв'язках з "Ісламською державою", вчинив напад з ножем в Золінгені, у результаті якого загинули три людини.

Крім того, для протидії нелегальній міграції з 16 вересня перевірки проводяться на всіх кордонах Німеччини, щоб зменшити кількість несанкціонованих в'їздів.