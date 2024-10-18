Естонська розвідка: Участь солдатів КНДР у війні не змінить ситуацію на фронті

У розвідцентрі Сил оборони Естонії вважають, що участь північнокорейських солдатів у війні РФ проти України не змінить ситуацію на фронті, повідомляє Європейська правда.

Про це сказав глава розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, повідомляє ERR.

Ківісельг прокоментував повідомлення про відправлення Північною Кореєю солдатів до Росії для підтримки її агресії в Україні, що, на його думку, свідчить про проблеми Росії з підтриманням інтенсивності військової активності.

"У публічних повідомленнях йдеться про те, що чисельність північнокорейських підрозділів може сягати 10 000 солдатів і наразі вони перебувають у Східному військовому окрузі Російської Федерації. Є також повідомлення про створення підрозділу чисельністю близько 3 000 осіб на базі десантно-штурмової бригади, укомплектованої північнокорейцями, яка, імовірно, в майбутньому діятиме в Курській або Брянській областях", – сказав Ківісельг.

"Водночас можливе відправлення Північною Кореєю на український фронт таких сил – 3000 осіб або 10 000 осіб – не принесе якихось суттєвих змін на полі бою. Однак, якщо це продовжиться протягом тривалішого періоду часу, то це може зіграти суттєву роль у майбутніх боях", – сказав полковник.

Надання військової допомоги Росії дає керівництву Північної Кореї та Ірану можливості використовувати її у своїх інтересах, пояснив Ківісельг.

"Це дає Ірану і Північній Кореї можливість вимагати від РФ ексклюзивних гарантій безпеки або технологічної інформації, яка залишалася недоступною досі і яку ці країни зможуть використати в майбутньому, – заявив глава розвідки Сил оборони Естонії, – Також військовослужбовці, які беруть участь у боях на території України або Російської Федерації, отримають військовий досвід, який зможуть використати проти своїх сусідів у своєму регіоні".

Генсек НАТО Марк Рютте раніше заявив, що не може підтвердити участь північнокорейських військових у бойових діях в Україні.

Сполучені Штати перед цим заявили, що стурбовані повідомленнями про можливу участь північнокорейських військових у повномасштабному вторгненні в Україну на боці Росії.

Перед цим президент Володимир Зеленський звинуватив КНДР у перекиданні особового складу до Росії, заявивши з посиланням на розвідку про "фактичну участь Північної Кореї у війні" в Україні.