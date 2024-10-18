Фінляндія надасть Україні новий пакет допомоги для проходження зими

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що у найближчі місяці його країна надасть Україні новий пакет допомоги для проходження зими, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав на зустрічі з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем у Гельсінкі.

"Я був радий сказати прем’єр-міністру Шмигалю, що ми зможемо надіслати 11-й пакет допомоги на зиму у найближчі місяці", – сказав Орпо.

За словами фінського прем’єра, пакет включатиме генератори, трансформатори, пальники, контейнери для обігріву, кабелі, реле і робочі машини.

Він висловив подяку фінському приватному сектору за пожертви і постійну підтримку України.

Нагадаємо, у вересні стало відомо, що Конфедерація фінської промисловості розпочала збір пожертв на енергетичне обладнання та техніку для допомоги Україні.

Напередодні Норвегія в межах довгострокового плану підтримки України збільшила до 3 млрд норвезьких крон (приблизно 274,2 млн доларів) підтримку енергетичного сектора до зими.