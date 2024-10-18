Туск вважає, що ефективність "плану перемоги" Зеленського залежить від виборів у США

Серед лідерів ЄС «немає згоди» в оцінці Плану перемоги, представленого у Брюсселі Президентом Володимиром Зеленським. Цей план наново оцінюватиметься після президентських виборів у США.﻿ Про це на конференції після засідання Євроради у Брюсселі заявив глава польського уряду Дональд Туск, повідомляє Укрінформ.

Як зазначив польський премʼєр, те, що лідери різних країн ЄС по-різному оцінюють План перемоги України, «не є несподіваним», оскільки у них різне ставлення до питання членства Києва в НАТО, що є першим пунктом цього плану.

Туск нагадав, що питання членства України в НАТО порушували вперше ще за президентства Лєха Качинського (2005-2010 рр.), і вже тоді Варшава підтримувала «відкриття перспективи членства для України».

«І тут нічого не змінилося: у цьому питанні ми солідарні з Україною» , - наголосив глава польського уряду.

За словами Туска, сьогодні складно оцінити, «наскільки реалістичним є план Зеленського, адже багато залежатиме від результату виборів президента США».

«На даний момент ми чекаємо результатів виборів у США, ніхто цього не приховує» , - сказав Туск.

Він додав: варто очікувати, що стратегії, які закладені в плані Зеленського, «будуть наново оцінюватися після американських виборів».