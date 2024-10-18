Президент Південної Кореї скликав термінову нараду через війська КНДР у РФ

Північна Корея готується надіслати значну кількість військ для допомоги Росії у війні проти України. Цей жест стане знаком поглиблення військової співпраці між Москвою та Пхеньяном. З посиланням на Bloomberg, пише Каріна Левицька, РБК-Україна.

Президент Південної Кореї скликав надзвичайну нараду щодо переміщення військ КНДР в Росію. Його офіс назвав такі дії сусідньої країни "серйозною загрозою безпеці" для Південної Кореї та міжнародної спільноти.

Під час зустрічі присутні на нараді "обмінювалися інформацією про нещодавнє переміщення північнокорейських військ у Росію та їх підтримку у війні".

Видання зазначило, що існують суперечливі твердження щодо розміру потенційного розгортання, однак Yonhap News цитуючи невідомого офіційного представника розвідувального агентства Південної Кореї заявив, що Пхеньян нещодавно вирішив направити 12 000 військових в Україну і що вони почали рухатися.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилась інформація, що Північна Корея допомагає Росії не лише своєю зброєю, а й людьми.

Своєю чергою український президент Володимир Зеленський заявив, що Північна Корея готує контингент для війни проти України.

Водночас начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов зазначив, що у листопаді проти України воюватимуть близько 11 тисяч солдатів КНДР.

А міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звернувся до партнерів із закликом.