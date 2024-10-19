На Чернігівщині атаковано об'єкт критичної інфраструктури: виникла пожежа

Російські війська атакували Чернігівську область в ніч на 19 жовтня. Під удар потрапив обʼєкт критичної інфраструктури, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє голова Чернігівської ОВА Вячеслав Чаус у Telegram.

"Ворог продовжує атакувати обʼєкти енергопостачання. Вночі завдано удару по обʼєкту критичної інфраструктури на Чернігівщині", - повідомив він.

Через влучання виникла пожежа. ЇЇ локалізували за кілька годин.

За словами голови Чернігівської ОВА, загрози електропостачанню наразі немає.

Нічний обстріл України

В ніч на 19 жовтня російські окупанти атакували Україну ударними дронами. Також Повітряні сили повідомляли про пуски ворожих ракет.

Росіяни намагалися вдарити дронами по Києву. Всі безпілотники були знищені, але у Дніпровському районі впали уламки. Був пошкоджений будинок, постраждала молода жінка.

Крім того, загарбники атакували Шосту у Сумській області. Там пошкоджено об'єкти енергетики та інфраструктури. Поранення отримали семеро осіб.