Україна отримає перші літаки Mirage 2000 на початку 2025 року - глава МЗС Франції

Україна найближчими місяцями отримає від Франції літаки Mirage 2000. Перші борти будуть надані вже на початку 2025 року, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить прес-конференція міністра закордонних справ Франції Жана-Ноеля Барро та глави МЗС України Андрія Сибіги.

Так, за його словами, Франція допомагатиме та підтримуватиме Україну.

"Наша допомога виявляється в конкретних прикладах. Стосовно сфери оборони, ми надаємо Україні обладнання та військову техніку. Також Франція - перша країна, яка займається підготовкою цілої бригади, це бригада Анни Київської. Перші літаки Mirage 2000 будуть надані Україні на початку наступного року", - сказав міністр.

Також, за його словами, Франція готуватиме пілотів цих літаків.

Літаки Mirage 2000 для України

Ще у червні повідомлялося, що український парк бойової авіації до кінця 2024 року може поповнитись не двома, а трьома типами літаків західного зразка. Як стало відомо, до винищувачів F-16 та далеких розвідників ACS 890 приєднаються французькі Mirage 2000-5.

На даний момент відомо, що Франція планує передати Україні 20 одиниць винищувачів Mirage 2000-5F. При цьому пізніше Париж скоригував дату постачань - вони розпочнуться у першому кварталі 2025 року. До того ж, не виключено, що Україна може отримати модернізовану версію винищувачів Mirage-2000.