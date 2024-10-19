ГУР: У центрі Луганська ліквідували російського майора

У центрі Луганська знищено російського воєнного злочинця — майора Дмитра Первуху, повідомляє Українська правда.

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

Відомо, що УАЗ з майором вибухнув 18 жовтня об 11:40 в центрі Луганська, він загинув.

За даними ГУР, Первуха перебував на службі підпорядкованого генштабу ЗС РФ 273-го розвідувального центру (в/ч 53847), чий пункт постійної дислокації розташований у місті Новосибірськ.

На окупованих територіях України Первуха обіймав посаду так званого "начальника штабу зі служби військ і безпеки військової служби".