Ситуація в енергетиці: знеструмлення відбувалися у трьох областях

За минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Донецькій, Сумській та Чернігівській областях, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Як повідомляють, через пошкодження обладнання внаслідок ворожої атаки БПЛА на енергетичну інфраструктуру, необхідно частково задіяти аварійні відключення у Сумській та Чернігівській областях.

У Донецькій області внаслідок бойових дій вимикалась повітряна лінія. Під час огляду виявлено пошкодження лінії.

У Дніпропетровській області під час огляду на території підстанції виявлено вибуховий пристрій. Його знешкоджено.

За добу енергетики відновили живлення для понад 31 тисячі споживачів.