Британська розвідка проаналізувала тиск російських військ на сході Харківщини

Розвідка Британії припускає, що російські війська продовжать певне просування під Куп’янськом на Харківщині наступними тижнями, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну від 19 жовтня.

В огляді розповідають, що РФ продовжує спроби наступу на сході Харківщини і за 20 км на південь від Куп’янська, де росіяни пробили "виступ" по лінії фронту, вони ймовірно перебувають за кількасот метрів від річки Оскіл.

Російські атаки скоріш за все ускладнюють українським військовим їхню діяльність на східному березі Осколу. Розвідка нагадує, що 15 жовтня цивільні з кількох населених пунктів у цьому районі отримали розпорядження про евакуацію.

"Росія ймовірно продовжить просування у цьому районі наступними тижнями. Після українського контрнаступу у вересні 2022 року російські сили періодично робили спроби повернути контроль над Куп’янськом. Місто розташоване на річці Оскіл і є залізничним вузлом, що підтримує українські операції у цьому районі", – зазначають в огляді.

В одному з попередніх оглядів розвідка Британії проаналізувала український удар по нафтовому терміналу у Феодосії, а також назвала дорогим і ганебним провалом РФ збиття власного БПЛА "Охотник".