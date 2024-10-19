У Сумській та Черкаській областях є загиблі внаслідок нічних ударів

Унаслідок нічних російських атак в Сумській та Черкаській областях загинули по одній людині, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Черкаська ОВА, Сумська облпрокуратура.

Унаслідок масованого удару по Уманському району Черкащини від отриманих поранень загинула жінка 1961 р.н.

Її доправили до медзакладу у вкрай важкому стані, де вона й померла.

Також у Черкаському районі атаковано об'єкт критичної інфраструктури. Окрім того, "Шахед" поцілив у складське приміщення приватного підприємства.

В одній із будівель у Шостці на Сумщині під завалами виявлено тіло загиблого чоловіка.

За оновленими даними, унаслідок нічного авіаудару по місту 8 осіб постраждали та 1 чоловік загинув.