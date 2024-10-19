У Конгресі вимагають від Байдена реакції на участь військ КНДР у війні проти України

У США голова комітету з розвідки Палати представників Майк Тернер вимагає від Білого дому "негайного" брифінгу на тлі повідомлень про те, що війська Північної Кореї можуть брати участь у бойових діях проти України на боці РФ, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у листі конгресмена до президента США Джо Байдена.

За словами Тернера, залучення північнокорейських військ до участі у війні проти України має стати "червоною лінією".

У листі він зазначає, що дані про війська КНДР в Україні є "тривожними" і свідчать про "надзвичайну ескалацію конфлікту в Україні".

"Північнокорейські війська, які атакують Україну з російської території або вступають на українську територію, повинні бути червоною лінією для США і НАТО. Ваша адміністрація повинна зробити це абсолютно чітко і недвозначно", – пише Тернер до Байдена.

Він також заявив про необхідність скликати брифінг в Комітеті з питань розвідки Палати представників щодо можливого залучення північнокорейських військ у війну в Україні.

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов раніше заявив, що близько 11 тисяч піхотинців з КНДР можуть залучити у війну з листопада.

Про перекидання до Росії північнокорейських військових заявила також розвідка Південної Кореї.

У розвідці Естонії вважають, що участь північнокорейських солдатів у війні на боці Росії не змінить ситуацію на фронті.

Британський прем’єр-міністр Кір Стармер заявив, що якщо участь північнокорейських військових на боці РФ у війні проти України підтвердиться, це засвідчить "рівень відчаю" Кремля.