На Кубі стався другий за добу маштабний блекаут

У суботу на Кубі сталося друге за 24 години відключення електроенергії, яке залишило мільйони людей без світла. У країні стався новий збій у національній електроенергетичній системі.﻿ З посиланням на The Hill, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Представники Кубинського електричного союзу повідомили, що працюють над відновленням електропостачання лікарень і ключових об'єктів інфраструктури, які постраждали ще від першої аварії в п'ятницю.

Згідно з офіційним повідомленням, центральна і східна частини країни не постраждали. Проте через два масштабні відключення електроенергії без світла залишилися близько 10 мільйонів кубинців.

Влада Куби пояснює те, що трапилося, впливом американських санкцій, технічними проблемами на електростанціях і дефіцитом палива.

У суботу президент Куби Мігель Діас-Канель обговорив із представниками уряду можливі заходи щодо усунення проблеми і стабілізації енергетичної системи країни.

"Команди працюють невпинно, відновлюючи електричну систему відповідно до пріоритетів" , - написав Діас-Канель на платформі X, відзначаючи мужність і самовладання тих, хто зараз працює над відновленням, особливо молодих фахівців.

Президент наголосив, що Куба робить усе можливе для якомога швидшого розв'язання проблеми і повернення системи до стабільної роботи.

Аномальна спека та технічні неполадки спричинили масові відключення електрики в різних куточках планети. Так, наприкінці червня в країнах Балканського півострова через рекордні температури (близько 40 градусів) мільйони людей залишилися без світла.

У середині жовтня на Кубі блекаут стався внаслідок аварії на одній із найбільших електростанцій.