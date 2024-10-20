ППО збила 31 із 49 ворожих безпілотників - Повітряні сили

Силами ППО в результаті протиповітряного бою на ранок 20 жовтня підтверджено збиття 31 ворожого БпЛА.﻿﻿ З посиланням на Повітряні сили, повідомляє Українська правда.

Ворожі цілі збивали у Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Львівській, Одеській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Київській, Миколаївській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Ще 13 російських безпілотників локаційно втрачені.

Загалом виявлено та здійснено супровід 51 повітряної цілі: 49-ти ворожих безпілотників та двох балістичних ракет "Іскандер-М".

РФ запускала БПЛА з Єйська, Приморсько-Ахтарська, а ракетами – з Криму.