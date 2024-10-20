США готові запросити Україну в НАТО у разі перемоги Гарріс - Le Monde

Адміністрація президента США Джо Байдена вже не має принципових заперечень проти запрошення України вступити у НАТО й у випадку перемоги Камали Гарріс 5 листопада, ймовірно, могла б почати рух у цьому напрямку. ﻿Про це пише французьке видання Le Monde, посилаючись на джерела, повідомляє Європейська правда.

Джо Байден скористався коротким візитом до Німеччини у п'ятницю 18 жовтня в Берліні, щоб поговорити з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, Емманюелем Макроном та Кіром Стармером про актуальні проблеми в Україні та на Близькому Сході.

Стосовно України четверо лідерів прагнули, перш за все, скоординувати свої відповіді на "план перемоги", який Володимир Зеленський представив їм протягом останніх тижнів.

Очолює список чутливих тем запрошення України до вступу в НАТО. За словами глави української держави, в ідеалі таке запрошення могло б надійти до грудня і закінчення терміну повноважень Джо Байдена, але інтеграція України в Атлантичний альянс стане реальністю в кращому випадку після закінчення війни.

Поки що, за даними видання, Сполучені Штати і Німеччина блокують будь-яку перспективу розширення НАТО за рахунок України, тоді як Франція і Велика Британія більш прихильно ставляться до цієї ідеї.

Однак, за деякими даними, американці вже не мають принципових заперечень проти запрошення України приєднатись до Альянсу. Допускають, що у випадку перемоги Камали Гарріс Джо Байден міг би піти на конкретні дії у цьому питанні.

"Якщо буде обрана Камала Гарріс, цілком можливо, що Байден може рухатися в цьому напрямку протягом перехідного періоду (до інавгурації нової президентки. – Ред.). Якщо це буде Трамп, то ця аргументація вже не діє, і найменша ініціатива Байдена ризикує погіршити ситуацію" , – зазначило європейське дипломатичне джерело.

Найбільш оптимістично налаштовані джерела вважають, що зміна позиції Сполучених Штатів може призвести й до зміни курсу непоступливої Німеччини.

У будь-якому разів, четверо лідерів, які зустрілись в Берліні у п'ятницю, не можуть вирішити таке питання одноосібно – рішення повинні ухвалити всі 32 члени НАТО. Туреччина і Угорщина, а також Словаччина, швидше за все, будуть проти будь-якого швидкого зближення між Києвом і Альянсом.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його нажахав "план перемоги" Володимира Зеленського, перший пункт якого передбачає невідкладне запрошення України у НАТО.

У Білому домі, коментуючи "план перемоги", заявили, що в НАТО немає консенсусу щодо вступу України в Альянс.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро під час візиту до Києва 19 жовтня заявив, що його країна відкрита до ідеї запрошення України в НАТО.