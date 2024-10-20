У Вільнюсі підпалили Міноборони та низку інших адмінбудівель

У неділю вранці у Вільнюсі сталася пожежа в будівлі Міністерстві національної оборони Литви – схоже, що підозрюваний, якого затримали, підпалив ще декілька об'єктів, серед яких будівля Генпрокуратури. ﻿﻿ З посиланням на LRT, повідомляє Європейська правда.

За даними cитуаційно-координаційного відділу Управління сил Пожежно-рятувального департаменту, пожежа сталася близько 7 ранку. О 7:12 ранку надійшло повідомлення про те, що спрацювала пожежна сигналізація у будівлі Міноборони, де на першому поверсі спостерігали задимлення.

По прибуттю вогнеборці виявили, що з боку двору горять дерев'яні вхідні двері в будівлю. Двері обгоріли та деформувалися.

"На момент прибуття на місце події двері горіли відкритим полум'ям, а приміщення було задимлене. Дерев'яні двері, які, як повідомляється, не використовуються, були деформовані, а пластикова обшивка стелі була розплавлена" , – повідомив агентству BNS представник пожежної служби.

Зрештою пожежа була ліквідована о 7:57 ранку. Рамунас Матоніс, прессекретар Департаменту поліції, повідомив про затримання підозрюваного у підпалі. Це литовець 1984 року народження, який був у стані алкогольного спяніння.

Пізніше поліція повідомила, що в неділю вранці підозрюваний підпалив ще кілька будівель.

Зокрема, чоловік підпалив дерев'яні конструкції і захисну тканинну плівку, тимчасово встановлену на першому поверсі будівлі Генеральної прокуратури, в результаті чого обгоріли і обвуглилися дерев'яні конструкції даху.

Також чоловік підпалив двері загальної сходової клітки триповерхового будинку на вулиці Одміну у Вільнюсі і сміттєвий контейнер, який притягнув до вхідних дверей будівлі Служби правового захисту дітей та усиновлення на вулиці Лабдарю у Вільнюсі.

Збитки внаслідок усіх підпалів та їх мотиви встановлюють. Розпочато досудове розслідування.

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