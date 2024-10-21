Атака "Шахедів" на Київ: ППО збила всі безпілотники, зафіксовано падіння уламків

Вночі 21 жовтня російські терористи вкотре атакували Київ ударними дронами типу "Шахед". Уламки збитих БпЛА пошкодили будинки і спровокували пожежу, також є постраждалий.﻿ Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергій Попко, пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

За його словами, близько десяти російських БпЛА заходили у напрямку столиці з різних напрямків. Однак Сили оборони знешкодили всі безпілотники, що загрожували місту.

Зокрема, було зафіксовано падіння уламків у Дніпровському, Голосіївському та Соломʼянському районах міста.

В Дніпровському районі, попередньо, пошкоджено електричний кабель. Інформація щодо постраждалих не надходила.

В Голосіївському районі у багатоквартирному житловому будинку зафіксоване часткове пошкодження оздоблення стін та є вибиті вікна. Без руйнування і пожеж. Постраждалих не виявлено.

В Солом’янському районі падіння уламків спричинило пожежу на даху одноповерхового житлового будинку. Займання локалізовано. Постраждалі не виявлені.

Крім того, внаслідок атаки у Соломʼянському районі постраждав чоловік - медики зафіксували у нього опіки обличчя. Постраждалий від госпіталізації відмовився.

Атака "Шахедів"

Російський агресор продовжує кожної ночі масовано атакувати Україну ударними дронами.

Ввечері 20 жовтня терористи вкотре запустили "Шахеди" з північного сходу та півдня.

У Києві повітряну тривогу оголосили о 0:07 ночі. Згодом у столиці пролунала серія вибухів через роботу сил ППО. Кілька разів упродовж ночі вибухи повторювалися.

Відбій було оголошено о 5:13. Таким чином повітряна тривога у Києві тривала понад 5 годин.