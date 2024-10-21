CNN: До України прибув міністр оборони США

Міністр оборони США Ллойд Остін прибув до Києва у понеділок вранці. Він планує обговорити перспективи подальшої допомоги Україні з огляду на те, що майбутнє американської підтримки багато в чому залежить від результату майбутніх президентських виборів у США. Про це повідомляє CNN, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Візит міністра збігся з російськими атаками, що продовжуються, на Україну, попри західні санкції та міжнародну військову допомогу.

В ході візиту Остін зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та міністром оборони Рустемом Умеровим. Головною темою переговорів стане обговорення поточних потреб України у зброї та підтримка ЗСУ у наступному році.

Остін наголосив на важливості міжнародних коаліцій, створених для підтримки України, зазначивши, що завдяки цим зусиллям Україна змогла протистояти російській агресії. Проте результат президентських виборів у США може поставити під загрозу подальшу підтримку, особливо якщо переможе Дональд Трамп, який неодноразово висловлював сумніви щодо продовження допомоги Україні.

Візит Остіна відбувся на тлі загострення ситуації на фронті, де українські сили стикаються з серйозними викликами.