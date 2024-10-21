Садовий відповів, чи треба відкрити у Львові аеропорт під час війни

Питання відкриття аеропорту у Львові повинні обговорювати експерти з безпеки. Але хоч один аеропорт в країні повинен працювати, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив мер Львова Андрій Садовий.

Як зазначив Садовий, є питання безпеки держави, є питання безпеки людей.

"Ми повинні вижити за будь-яких умов, тому ця тема обговорюється в експертних середовищах" , - сказав він.

Мер Львова заявив, що журналісти першими дізнаються, якщо буде ухвалено рішення про відкриття аеропорту.

"Є багато летовищ в Україні, і я думаю, що під час війни хоча б одне з них мало б працювати" , - сказав Садовий.

Нагадаємо, у 2023 році було чимало розмов про те, що в Україні, можливо, варто відкрити один з аеропортів, і Львів розглядався як одна з опцій. Зокрема, обговорювалася у можливість відкриття аеропорту "Львів" за прикладом зернового коридору.

В липні минулого року керівництво компанії Ryanair відвідало Україну та провело перемовини з керівництвом аеропорту "Бориспіль" про відновлення польотів після закінчення війни. Виконавчий директор авіакомпанії тоді заявляв, що до кінця 2023 року Ryanair може відновити польоти по Україні.

На початку 2024 року Україна офіційно починає переговори з регуляторами США та Євросоюзу щодо відновлення пасажирських авіаперевезень у нашій країні. В уряді заявляли, що на рівні планів є різні сценарії щодо кількості аеропортів, які можуть бути відкриті в Україні..