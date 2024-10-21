Росіяни розшукали військових КНДР, які втекли з фронту – джерела

Росіяни розшукали і затримали 18 військовослужбовців Північної Кореї, які здійснили спробу втечі з позицій ЗС РФ у Курській області, їх можуть задіяти в штурмових діях проти ЗСУ.﻿﻿ Про це розповіли співрозмовники в українських спецслужбах, повідомляє Українська правда.

За даними джерел, близько 40 військових інструкторів із Північної Кореї разом із півсотнею російських окупантів перебували на позиціях у лісі в районі Колячек Хомутовського району Курської області.

Встановлено, що північнокорейці здійснювали навчання військовослужбовців ЗС РФ з використання повітряних куль у військових цілях. Натомість російські солдати навчали представників КНДР веденню сучасного піхотного бою з використанням досвіду війни в Україні.

За даними спецслужби, після закінчення курсу навчання, військовослужбовців Північної Кореї залишили в лісі на декілька днів без продуктів харчування та без вказівок щодо подальших планів та намірів. 14 жовтня частина північнокорейців вирішили самовільно покинути позиції з метою пошуку командування ЗС РФ.

За дві доби, 16 жовтня їх розшукали й затримали російські окупанти в Комарчинському районі Брянської області. Відстань від місця втечі становила близько 60 кілометрів

Як повідомляють джерела, наразі усіх 40 військовослужбовців КНДР, які перебували на позиціях у Хомутовському районі перемістили у Льговський район Курської області для подальшого задіяння у штурмових діях на Курщині.

Нагадаємо, 15 жовтня стало відомо, що російські окупанти сформували "особливий бурятський батальйон", укомплектований громадянами КНДР, при цьому 18 військовослужбовців із Північної Кореї скоїли втечу з позицій на кордоні Брянської та Курської областей РФ. За даними джерел УП, подія мала місце за 7 кілометрів від державного кордону з Україною.