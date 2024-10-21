"Укрзалізниця" почала продавати деякі квитки по-новому: як купити

Нещодавно "Укрзалізниця" запустила продаж квитків на дитячу залізницю в Києві через чат-боти у Viber і Telegram, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба АТ "Укрзалізниця" у Telegram.

Як купити квитки на дитячу залізницю в Києві онлайн

Згідно з інформацією УЗ, тепер пасажири можуть зручно придбати квитки для поїздки на Київській дитячій залізниці (зокрема на "Столичний" експрес) онлайн через чат-боти:

у Viber﻿

у Telegram﻿

Уточнюється, що продаж квитків стартує за 20 днів до дати поїздки.

Крім того, тепер у пасажирів є можливість придбати квитки для групових поїздок - до 20 людей за одне звернення. Це значно спрощує організацію шкільних екскурсій, дитячих свят або сімейних подорожей.

"Заходьте, тестуйте, купуйте квитки - та подорожуйте разом зі своїми дітьми нашою дитячою залізницею" , - наголосили в УЗ.

Насамкінець у компанії повідомили, що вже працюють над тим, щоб додати до чат-бота продаж квитків на інші регіональні дитячі залізниці:

у Львові

у Рівному

у Дніпрі

Як купувати інші квитки УЗ

Нагадаємо, в цілому купити квитки на потяги УЗ можна "фізично" - в касах на залізничних вокзалах, а також віддалено - онлайн.

У серпні 2022 року для більшої зручності пасажирів було також запущено спеціальний додаток Ukrainska Zaliznytsia, доступний для всіх користувачів на AppStore та Google Play Market.

У травні 2024 року стало відомо, що АТ "Укрзалізниця" запустила оновлений сайт для купівлі залізничних квитків на будь-який поїзд. Оновлений продукт було запущено, зокрема, для пасажирів, які звикли купувати квитки через сайт.

У веб-версії сервісу для купівлі квитків доступний розширений та зручний функціонал, включно з верифікацією акаунтів через "Дія.Підпис".

У прес-службі компанії уточнили, що новий сайт "Укрзалізниці" було запущено у бета-режимі. Тож перехід зі старого сайту здійснювався поступово - для комфорту всіх користувачів.