Сибіга прибув з візитом до Туреччини

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга приїхав з візитом до Туреччини, де проведе переговори з ключових питань співпраці, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє МЗС України.

Вранці у понеділок, 21 жовтня, в Анкарі розпочалися переговори тет-а-тет міністрів закордонних справ України Андрія Сибіги та Туреччини Хакана Фідана.

Сибіга планує також зустрітися з міністром національної оборони Яшаром Гюлером та міністром торгівлі Омером Болатом.

Як розповіли у МЗС, у фокусі переговорів буде розширення двосторонньої співпраці в політичній, економічній, оборонно-промисловій та культурно-гуманітарній сферах.

Також вони обговорять свободу мореплавства у Чорному морі та чорноморську безпеку.

Особлива увага також буде акцентована на "плані перемоги" президента Володимира Зеленського, інтеграції України до НАТО та "формулі миру".

Окрім цього, очільник українського МЗС відвідає оборонно-промислову виставку SAHA EXPO 2024, де проведе окремі зустрічі з турецькими оборонними компаніями.

Нагадаємо, у вересні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Сполучені Штати та інші держави НАТО не хочуть бачити Україну членом Альянсу і Туреччина візьме їхню позицію до уваги.