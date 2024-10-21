У Вінниці розпочали подачу тепла в будинки містян

У понеділок, 21 жовтня, у Вінниці розпочали подачу тепла в оселі містян, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба Вінницької міської ради у Facebook.

Новий опалювальний сезон у Вінниці

У Вінницькій міській раді розповіли, що подача тепла в оселі містян 21 жовтня 2024 року розпочинається згідно з рішенням виконавчого комітету.

"За інформацією Департаменту міського господарства Вінницької міської ради, пуск тепла у житлові будинки відбуватиметься поетапно" , - уточнили у прес-службі.

Українцям нагадали також, що подачу тепла для об'єктів соціальної сфери (медичних закладів, садочків, шкіл тощо) у Вінниці розпочали ще минулого тижня - за заявками.

У КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" підтвердили, що опалювальний період 2024-2025 рр. в місті розпочинається вже зараз.

Уточнюється, що підприємство розпочинає подачу послуги з постачання теплової енергії для населення, відповідно до рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради №2470 від 21.10.2024 р. "Про початок опалювального періоду 2024-2025 років на території Вінницької міської територіальної громади для населення та інших споживачів".

Зазначається, що КП забезпечує теплом 1 211 будинків житлового фонду міста Вінниці.

"Звертаємо увагу, що послуга з постачання теплової енергії подаватиметься на будинки поступово. Нагадуємо, що теплопостачальне підприємство забезпечує надання послуг з постачання теплової енергії та з постачання гарячої води у відповідній кількості та якості, що встановлено нормативами, лише до зовнішньої поверхні стіни будівлі", - йдеться у повідомленні "Вінницяміськтеплоенерго" у Facebook.

Тобто за розподіл та якість послуг у будинку відповідає управитель будинку (управляючі компанії, ЖЕО, ОСББ) - відповідно до укладених договорів з мешканцями.

Насамкінець у КП зауважили, що станом на 21 жовтня послугою з теплопостачання забезпечено вже 67 закладів соціальної сфери - відповідно до поданих письмових заявок їх керівників.

Поточний опалювальний сезон в Україні

Нагадаємо, український уряд активно готується до зимового періоду, проводячи ремонти та оновлення інфраструктури, щоб забезпечити стійке постачання тепла та електроенергії населенню в умовах війни та загрози обстрілів з боку РФ.

Посадовці та енергетичні компанії працюють над збільшенням запасів природного газу для опалювального сезону. Крім того, ще влітку було проведено ремонти та відновлення пошкоджених російськими ударами об'єктів енергетичної інфраструктури.

Оскільки російські атаки на енергетичні об'єкти залишаються загрозою, вживаються заходи для додаткового захисту ключових елементів інфраструктури, таких як ТЕС, ГЕС і підстанції. Особлива увага приділяється заходам з протиповітряної оборони (ППО).

Очікується, що тарифи на опалення та гарячу воду на період 2024-2025 років залишаться стабільними. Держава продовжує підтримувати населення шляхом надання субсидій на комунальні послуги тим, хто цього потребує.