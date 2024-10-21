Стала відома дата другого туру президентських виборів Молдови

Другий тур президентських виборів у Молдові відбудеться за два тижні. Голосування відбудеться в неділю, 3 листопада.﻿ Про це заявила голова Центральної виборчої комісії Молдови Анжеліка Караман, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Чинний глава держави Майя Санду та Олександр Стояногло боротимуться за посаду президента у другому турі виборів. Це стало відомо після опрацювання 98,51% протоколів з виборчих дільниць.

За попередніми даними, оприлюдненими ЦВК, жоден із кандидатів не набрав необхідної для перемоги в першому турі кількості голосів.

Лідером першого туру стала Санду, яка отримала підтримку 640 881 виборця, що становить 42,07% від загальної кількості тих, хто проголосував. Другим іде колишній генеральний прокурор Олександр Стояногло, за якого віддали свої голоси 400 208 громадян, що еквівалентно 26,27%.

За інформацією ЦВК, Санду випереджає Стояногло з суттєвим розривом у 240 673 голоси. Попри це, результат першого туру не дає їй змоги здобути остаточну перемогу, оскільки для цього необхідно було отримати понад 50% голосів.

На третьому місці опинився Ренато Усатий, лідер «Нашої партії», який набрав 13,72% голосів (209 011 виборців). Решта кандидатів істотно відстали від лідерів і не набрали значного відсотка голосів.

Вибори та референдум у Молдові

20 жовтня у Молдові відбулися президентські вибори та референдум щодо вступу країни до Європейського Союзу.

Раніше молдавська влада повідомила, що Росія виділила близько 100 мільйонів євро з метою підірвати перебіг виборів та референдуму. Спроби зовнішнього втручання були спрямовані на дестабілізацію політичної ситуації у країні.

Подробиці про можливі сценарії розвитку подій після виборів, а також про ризики реваншу проросійських сил можна прочитати у матеріалі РБК-Україна.

За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), проросійські сили в Молдові можуть найближчим часом організувати акції протесту у відповідь на результати виборів і референдуму.