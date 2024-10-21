The Telegraph: Україна розробляє дрон, здатний перехоплювати "Шахеди"

Україна розробляє безпілотник, який здатний перехоплювати російські безпілотники-камікадзе іранського виробництва. Він використовуватиметься для переслідування та перехоплення Shahed-136 замість звичайних засобів ППО для захисту українських міст від російських обстрілів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє The Telegraph.

Як зазначає видання, фотографії FPV-дрону Sting публікуються вперше. Його розробники, група Wild Hornets, стверджують, що їхня остання розробка зможе літати зі швидкістю понад 160 км/год і на висоті близько 3 км.

Sting – це класичний квадрокоптер з великим куполом, що виступає вгору з центру, де встановлені боєголовка та камера. Управлятимуть їм із землі за допомогою окулярів віртуальної реальності, які дозволять оператору точно бачити, куди летить літак. Майбутня розробка включатиме систему наведення на основі штучного інтелекту, яка дозволить пілоту захоплювати цілі супротивника.

Аналогічні безпілотники використовувалися для перехоплення російських розвідувальних безпілотників, які літають високо та повільно над полем бою, збираючи розвіддані для артилерійських та ракетних підрозділів.

Відеоролики, на яких видно, як українські безпілотники врізаються в російські безпілотники "Орлан" та "Зала", все частіше поширюються у соціальних мережах, а сили Києва використовують БПЛА для виведення з ладу систем спостереження.

Однак Sting стане першим дроном, спеціально розробленим для боротьби з іранськими безпілотниками Shahed, запущеними російськими військами.

Масштаб атак - виклик для України

В даний час на заводі в Єлабузі (на південному сході Татарстану) у Росії щорічно виробляється понад 6000 безпілотників типу "Шахед". Щодня її сили випускають від 30 до 80 боєприпасів, що баражують, у напрямку українських міст.

Масштаб атак виявився серйозною проблемою для підрозділів ППО України, у яких закінчуються дорогі західні ракети класу "земля-повітря".

"Його середня вартість у десятки разів нижча, ніж у дрона Shahed", - повідомило джерело у Wild Hornet про дрону Sting.

Є надія, що, використовуючи недорогі безпілотники-камікадзе для знищення безпілотників "Шахед", що наближаються, Україна зможе зберегти свій запас ракет ППО для того, що перетворилося на довгострокову війну на виснаження з Росією.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що його країна перебуває на шляху до створення 1,5 млн дронів цього року. Зрештою, він має намір збільшити виробництво до приблизно 4 млн на рік.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна скоро може посилити своє ППО, зокрема, для кращого збивання ворожих ракет та безпілотників.