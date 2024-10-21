МВФ оновив негативний сценарій для України

Експерти Міжнародного валютного фонду оновили негативний сценарій для України у разі більш інтенсивної війни, яка триватиме до середини 2026 року, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить Меморандум із МВФ.

"Оскільки шок, як передбачається, почнеться в четвертому кварталі 2024 року, негативний сценарій, як і раніше, передбачає більш тривалу та інтенсивну війну в порівнянні з поточним базовим сценарієм (передбачається, що війна стихне до середини 2026 року в порівнянні з останнім кварталом 2025 року). сценарії)" , - йдеться у меморандумі.

Переглянутий негативний сценарій передбачає:

2024 року ВВП зросте на 1%, оскільки шоки призведуть до зниження приватного споживання, інвестицій та чистого експорту, причому останній викличе дефіцит поточного рахунку, що перевищує 10% ВВП. Інфляція зросте до 12%.

У 2025 році, при продовженні високої інтенсивності війни протягом усього періоду, реальний ВВП скоротиться на 2,5% на тлі слабких інвестицій, споживання та експорту. Такі шоки від постачання на тлі все ще високопріоритетного імпорту призведуть до погіршення поточного рахунку без урахування грантів, а інфляція сповільниться, але залишиться на низькому двозначному рівні. Як і раніше, передбачається додаткове донорське фінансування щодо базового сценарію.

У 2026 році не очікується жодного зростання, оскільки цього року все ще будуть активні бойові дії, а будь-який відскок стримуватиметься слабшими тенденціями в галузі народонаселення. Інфляція сповільниться, але все одно буде високою, тоді як дефіцит поточного рахунку залишатиметься широким.

Реальне зростання ВВП у 2027 році й надалі загалом не зміниться, оскільки сильніший відскок із нижчої бази компенсує слабші фундаментальні показники; інфляція також сходиться до попередніх припущень. Проте є затяжні ефекти зовнішнього сектора.

Дисбаланси на валютному ринку знову виявляться і, як очікується, збережуться довше з огляду на найгірші показники експорту.

Оновлений сукупний дефіцит фінансування у сценарії спаду оцінюється в 187,1 млрд доларів, що на 35,7 млрд доларів вище за базовий прогноз на 2023-2027 роки (151,4 млрд доларів), що потребує додаткових кроків для забезпечення стійкості боргу.

"Ризики як базового, так і негативного сценаріїв залишаються виключно високими. Незважаючи на переглянуті припущення, війна може продовжитися ще довше або загостритися, що має на увазі більш серйозні перешкоди для економічних показників або програмних цілей", - йдеться в меморандумі.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року експерти Міжнародного валютного фонду оновили прогноз тривалості війни Росії проти України, відсунувши терміни на рік. У базовому сценарії війна закінчиться наприкінці 2025 року. У червні МВФ прогнозував у базовому сценарії закінчення війни наприкінці 2024 року, а завершення війни наприкінці 2025 року містив негативний прогноз фонду.