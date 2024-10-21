"Укрпошта" планує підвищити тарифи на доставку листів та листівок по Україні на 13%. Востаннє тарифи підвищували минулого року, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить проєкт, розміщений для обговорення на сайті НКЕК.

Проєкт постанови передбачає затвердження Граничних цін (тарифів) на послуги поштового зв’язку з пересилання внутрішніх простих та реєстрованих листів без оголошеної цінності (рекомендованих) масою до 50 грамів і поштових карток на 13,3% вищими, за діючі.

Пропонується підняти тарифи на:

внутрішні прості листи без оголошеної цінності масою до 50 грамів і поштові картки, з 17 до 20,4 гривень з ПДВ,

внутрішні прості листи без оголошеної цінності масою до 50 грамів і поштові картки, відправниками та адресатами яких є військовослужбовці строкової служби, - з 10,2 гривень 12,2 гривень з ПДВ,

внутрішні реєстровані листи без оголошеної цінності (рекомендовані) масою до 50 грамів і поштові картки з 6 до 40,8 гривень

Граничні ціни (тарифи) на послуги поштового зв’язку з пересилання внутрішніх простих та реєстрованих листів без оголошеної цінності (рекомендованих) масою до 50 грамів і поштових карток

Нагадаємо, тариф для "Укрпошти" повинна затвердити Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку.