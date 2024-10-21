Не лише війна: соціолог назвала причини падіння народжуваності в Україні

Статистика народжуваності в Україні продовжує падати. Серед основних причин є не лише повномасштабна війна.﻿ Про це заявила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН Елла Лібанова. З посиланням на її інтерв'ю Spiegel, пише Ніна Єланська, РБК-Україна.

Вона зазначила, що основним чинником демографічної кризи в Україні є міграція.

Лібанова навела дані Європейського статистичного бюро, згідно з якими 4,2 млн українців проживають у країнах ЄС зі статусом захисту.

Відомо, що рівень народжуваності падав і до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

За словами Лібанової, з 2021 року статистика впала до 1,2 (дитини на жінку), але через війну показник знизився ще більше.

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН прогнозує, що після завершення війни народжуваність може вирости до 1,5, але не більше.

Окрім цього вона нагадала, що в Україні відбувається старіння населення, яке розпочалося ще у 1960-х роках, і це лише посилює демографічні виклики.

Лібанова розповіла про період 60-х минулого століття в Україні. Тоді одночасно зі зниженням статистики народжуваності відбувалася трудова міграція. Молодих українців відправляли в інші республіки СРСР.

В Україну у цей період також переселяли людей із інших радянських республік, однак це не були представники молодого покоління.

"Баланс був нульовим, але ефект віку був величезним" , - пояснила вона.

За її словами, сьогодні в Україні на ринку праці зацікавлені більше у жінках або у чоловіках, які старше 60 років. Це пов'язано з мобілізацією населення в умовах війни Росії проти України. Водночас війна також негативно вплинула на українську економіку.