Майя Санду перемогла у першому турі виборів у Молдові

У Молдові за результатом обробки 100% протоколів на президентських виборах більшість голосів набрала чинна глава держави Майя Санду. Її основним опонентом став Олександр Стояногло. З посиланням на дані Центральної виборчої комісії Молдови, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Було оброблено загалом 2219 протоколів, що складає стовідсоткову кількість.

Так, чинного президента Молдови Майю Санду, яка є главою держави з 2020 року, на виборах загалом підтримали 42,45% виборців.

Підтримуваний проросійською Партією соціалістів кандидат від ПСРМ Олександр Стояногло має 25,98%,

Лідер "Нашої партії" Ренато Усатий отримав 13,79%.

Варто зауважити, що у зв'язку з тим, що Санду не вдалося набрати 50% голосів, має відбутися другий тур президентських виборів, який планується на 3 листопада.

Раніше повідомлялося, що у неділю 20 жовтня у Молдові відбулися президентські вибори, й одночасно у цей день також був референдум про вступ країни до Євросоюзу.

Зазначимо, що вчора у Міністерстві закордонних справ Молдови звинуватила російську сторону у створенні штучних черг на виборчих дільницях.

Додамо, раніше віце-прем'єр-міністр Молдови Крістіна Герасимова звинуватила РФ у масштабній кампанії щодо дестабілізації політичної ситуації в країні. За її словами, Москва витратила близько 100 млн євро на спробу зірвати президентські вибори та референдум щодо вступу Молдови до ЄС.

Більш детально про результати виборів та референдуму у Молдові - у матеріалі РБК-Україна.