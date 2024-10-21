У Польщі забажали дізнатися, про що йдеться у секретних додатках до "плану перемоги"

Заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Теофіл Бартошевський заявив, що Варшава хоче ознайомитись із непублічними додатками до "плану перемоги", презентованого минулого тижня Володимиром Зеленським.﻿ Про це він сказав в інтерв’ю РАР, повідомляє Європейська правда.

Презентуючи "план перемоги", Зеленський говорив, що його повний текст оприлюднюватися не буде, а таємні додатки до окремих його пунктів отримають лише певні партнери, від яких залежить його виконання.

Зі слів Бартошевського, Польща не входить до списку країн, які отримали повну інформацію про "план перемоги".

"Ми надали Україні військову допомогу у найбільш важливий спосіб, тому що коли Німеччина говорила про те, щоб відправити їм каски, ми відправили їм 320 танків. Тому наш внесок, очевидно, був значним, особливо на початку, коли він був найбільш необхідним" , – наголосив заступник глави МЗС Польщі.

Ось чому, продовжив він, "з усією впевненістю, ми повинні мати доступ до цих файлів".

"Безумовно, Міністерство закордонних справ Польщі буде говорити на цю тему з українською стороною, тому що ми перебуваємо в постійному контакті" , – підсумував Бартошевський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський представив свій "план перемоги", який складається із п’яти пунктів. Перший передбачає невідкладне запрошення України у НАТО.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск говорив, що "план перемоги" наново оцінюватиметься після президентських виборів у США.