Кремль відтермінував наказ витіснити ЗСУ з Курської області - джерела

Кремль встановив своїм військам нові дедлайни: до 1 лютого 2025 року - повернення повного контролю над Курською областю. До 15 жовтня вже не встигли, повідомляє РБК-Україна.

Про це йдеться в матеріалі "Росія наступає у Курській області та на Донбасі. Чи є ризик обвалу фронту для ЗСУ".

За даними джерела видання у Силах оборони, крім того до 25 лютого планується створення так званої буферної зони по інший бік кордону - на територіях України.

Як зазначається в матеріалі, згідно з попередніми планами Москви, війська противника мали вибити звідти ЗСУ до середини жовтня - вони вже не вклались у ці терміни, але, щоправда, деяких тактичних успіхів за останні пару тижнів їм все ж вдалось там досягти.

Зараз, за даними видання, Москва акумулювала для звільнення Курської області понад 40 тисяч військ. Ситуація там насправді дуже динамічна, а населені пункти можуть переходити "з рук у руки" протягом доби.

Оборона ЗСУ наразі не обвалена, однак і шанси на подальше розширення Україною курського плацдарму теж можна розглядати як відносно низькі, йдеться в матеріалі.

За даними джерел, в серпні Володимир Путін наказ своїм військовим витіснити українські війська з Курської області до 1 жовтня, але не знімати сили з ключових ділянок на Донбасі.

У вересні повідомлялося, що Росія зосередила у Курській області 37 тисяч солдатів, а російська влада поставила завдання ворожим військам до 15 жовтня витіснити ЗСУ.

Нагадаємо, ЗСУ розпочали операцію в Курській області 6 серпня. Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, на 27 серпня було взято під контроль 1300 квадратних кілометрів та 100 населених пунктів. Потім росіяни відбили частину територій.