Кияни можуть сплатити борг за комуналку частинами: як це зробити

Мешканці Києва, які накопичили борги за спожиті житлово-комунальні послуги, мають можливість оплачувати таку заборгованість частинами, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба комунального концерну "Центр комунального сервісу" (ЦКС).

Як сплатити борг за комунальні послуги частинами

Кияни, які накопичили борги за спожиті житлово-комунальні послуги, можуть оплачувати заборгованість частинами. Для цього потрібно укласти договір реструктуризації (розстрочення) заборгованості.

"Це убезпечить споживача від подальшого накопичення боргу у період опалювального сезону та нарахування пені, а також дозволить споживачу оформити житлову субсидію" , - пояснили у ЦКС.

Уточнюється, що впродовж дев'яти місяців поточного року кияни, користуючись такою можливістю, уклали 934 відповідних договори. З них 593 - за послуги з постачання гарячої води та теплової енергії.

ЦКС організовує роботу сервісних центрів для обслуговування споживачів (інфографіка: cks.com.ua)

Як укласти договір реструктуризації заборгованості

Укласти договір щодо реструктуризації (розстрочення) заборгованості для оплати боргу частинами можна:

в одному з районних сервісних центрів ЦКС

віддалено (без відвідування сервісного центру особисто) - за допомогою електронного цифрового підпису (ЕЦП)

Для укладення такого договору необхідно подати заяву, оригінали та копії таких документів:

паспорт (або ID-картка та витяг з Єдиного державного демографічного реєстру)

картка платника податків РНОКПП (ІПН) (не надається власником ID-картки в разі наявності ІПН у зазначеному документі)

документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням / квартирою та витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності

довіреність представника та його паспорт (якщо договір укладатиме представник власника)

Більше інформації про реструктуризацію боргу можна найти на офіційному сайті ЦКС в розділі "Боржникам﻿".

Новий опалювальний сезон

Нагадаємо, український уряд активно готується до зимового періоду, проводячи ремонти та оновлення інфраструктури, щоб забезпечити стійке постачання тепла та електроенергії населенню в умовах війни та загрози обстрілів з боку РФ.

Посадовці та енергетичні компанії працюють над збільшенням запасів природного газу для опалювального сезону. Крім того, ще влітку було проведено ремонти та відновлення пошкоджених російськими ударами об'єктів енергетичної інфраструктури.

Оскільки російські атаки на енергетичні об'єкти залишаються загрозою, вживаються заходи для додаткового захисту ключових елементів інфраструктури, таких як ТЕС, ГЕС і підстанції. Особлива увага приділяється заходам з протиповітряної оборони (ППО).

Очікується, що тарифи на опалення та гарячу воду на період 2024-2025 років залишаться стабільними. Держава продовжує підтримувати населення шляхом надання субсидій на комунальні послуги тим, хто цього потребує.