Обстріли Донецької області: загинули 14-річна дівчина та 11-річний хлопець

У Покровському районі на Донеччині російська армія вбила двох дітей та жінку й поранила ще двох цивільних.﻿﻿ Про це йдеться в повідомленні Донецької обласної прокуратури, повідомляє Українська правда.

За даними слідства, 21 жовтня 2024 року, о 21:00 армія РФ атакувала двома БпЛА, попередньо, типу Shahed село Новоукраїнка Покровського району. Тілесних ушкоджень, несумісних з життям, зазнала 14-річна дівчинка. Жінка 29 років отримала перелом ноги й опіки тіла.

Крім того, о 23:50 ворог скинув авіабомбу на село Янтарне Курахівської міської громади. Внаслідок вибуху в одному з будинків загинули 64-річна мешканка та хлопчик 11 років.

Також дістав поранення 68-річний чоловік. В населених пунктах вогнем і вибуховою хвилею пошкоджено житлові будинки, господарські споруди.