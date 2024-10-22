У портах Одеси посилять оборонні заходи: що планують

У портах Одеси буде підвищено оборонні заходи. У фокусі також безпека персоналу та відновлення інфраструктури, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України у Facebook.

"Посилюємо оборонні заходи в кожному порті. Впроваджуємо додаткові дії, що підвищать рівень обороноздатності та безпеки" , - повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба

За його словами, необхідно також забезпечити додатковий захист персоналу підприємств на території морського порту, в тому числі облаштування локацій мобільними укриттями.

"Додатково будуть виділені кошти на відновлення інфраструктури одеського порту. Зокрема, це включатиме модернізацію ключових об’єктів та посилення загальної захищеності портових територій", – сказав він.

За інформацією міністерства, наразі на підхід до портів Одеса, Чорноморськ та Південний очікують 86 суден, які мають експортувати майже 2 млн тонн вантажів. Загалом за час дії Українського коридору до трьох портів зайшло понад 2,8 тисяч суден, якими направляється продукція до понад 50 країн світу.

Нагадаємо, Росія продовжує здійснювати регулярні обстріли по українській інфраструктурі, в тому числі по цивільних судах та зерносховищах. Зокрема, російські війська обстріляли Одеську область балістичними ракетами 11 жовтня. Четверо людей загинули, 10 людей постраждали.

А 9 жовтня росіяни атакували портову інфраструктуру Одеського району. Тоді обстріляли цивільний контейнеровоз під прапором Панами.