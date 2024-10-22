Європарламент проголосував за 35 млрд євро позики Україні з використанням активів РФ

Європарламент підтримав пропозицію щодо надання Україні позики ЄС у межах великого кредиту G7, який гаситимуть із використанням прибутків від заморожених активів РФ, повідомляє Європейська правда.

Рішення про надання Україні кредиту на 35 млрд євро у рамках кредиту "Сімки" на загалом 50 млрд доларів (близько 45 млрд євро) з використанням прибутків від російських активів підтримали 518 голосами "за", проти проголосували 56 присутніх. Перед цим кілька годин тривали дебати.

"Цим голосуванням ми надсилаємо потужний сигнал – що ми використовуємо приубтки від російських заморожених активів на підтримку України і Росія як країна-агресор повинна заплатити – і заплатить" , – заявила президентка Європарламенту Роберта Метсола.

Фінальна сума, яку ЄС надасть як позику, може бути меншою – залежно від того, які внески зроблять інші країни G7.

Кошти надаватимуть за спеціальним новим інструментом Ukraine Loan Cooperation Mechanism, який дозволить використовувати заморожені у ЄС активи центрального банку РФ.

Позика надається під умову, що Україна дотримуватиметься демократичних стандартів. Конкретні політичні умови будуть зафіксовані у додатковому Меморандумі про взаєморозуміння.

Для цього кредиту задіють такі ж механізми контролю і нагляду, як передбачені для погодженої раніше багаторічної макрофінансової допомоги загальним обсягом 50 млрд євро, і для отримання якої Україна погодила детальний план реформ, відомий як Ukraine Plan.

Вранці 22 жовтня Британія офіційного оголосила свою частку внеску у межах кредиту "сімки" – майже 3 млрд доларів.

За останніми даними ЗМІ, США готові надати Україні у рамках кредиту G7 до 20 млрд доларів. Донедавна очікувалося, що внесок Вашингтона буде меншим, ніж планувалося спочатку, оскільки ЄС (через спротив Угорщини) не зміг запровадити запобіжник-гарантію, що російські активи залишаться замороженими щонайменше на три роки.