У 24 ОМБр спростували інформацію про вклинювання ворога біля Часового Яру

Пресслужба 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила спростувала інформацію про те, що окупанти змогли вклинитися в українську лінію оборони в районі міста Часів Яр Донецької області.﻿﻿ Про це заявив речник 24 ОМБр ім. Короля Данила Андрій Полухін у коментарі для "Вільного радіо", повідомляє Українська правда.

За словами Полухіна, ворогу не вдається просунутися далі мікрорайону Канал, оскільки його спроби закріпитися блокують українські дрони.