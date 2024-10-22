"Укренерго" заборгувала 28 млрд грн "Гарпокому"

Державна компанія "Укренерго" має 28 млрд грн заборгованості перед державним підприємством "Гарантований покупець" щодо послуги зі збільшення частки електроенергії з відновлюваних джерел.﻿ Про це заявив в.о. голови правління компанії Олексій Брехт. З посиланням на його виступ, пише Олександр Мороз, РБК-Україна.

"Зараз борги Укренерго перед Гарантованим покупцем складають 28 млрд грн" , - заявив Брехт.

Він зазначив, що Нацкомісія з питань енергетики та комунальних послуг передбачила в тарифі на передачу "Укренерго" лише 12 млрд грн щодо сплати Гарпоку коштів за послугу зі збільшення частки з ВДЕ, тоді як компанія станом на середину жовтня сплатила за цю послугу 20 млрд грн.

"Я думаю, що до кінця року цифра складе 25. Тобто вдвічі (недофінансування – ред.)" , - підкрелив керівник компанії.

За його словами, завдяки законодавчим змінам компанія знаходить варіанти зменшення існуючої заборгованості, а також фіксує покращення розрахунків з боку "Енергоатому", завдяки чому борг може зменшитись.

"Розраховуємо на додаткові 15 млрд грн (від "Енергоатому" – ред.), які ми покриємо до кінця року" , - розповів Брехт.

Він також підкреслив, що компанія у 2025 році хоче забезпечити повний розрахунок за послугу зі збільшення частки ВДЕ, щоб борги не накопичувались, а зменшувались.

Як повідомлялося, західні інвестори очікують, що держава якомога швидше вирішить боргову кризу в енергетиці, щоб прискорити будівництво нових потужностей розподіленої енергетики, зокрема відновлюваної.