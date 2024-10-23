DeepState: Окупанти захопили село на Донеччині

22 жовтня ворог окупував село Новосадове Донецької області, яке знаходиться на межі Донецької та Луганської областей.﻿﻿ Про це йдеться в повідомленні проєкту DeepState, повідомляє Українська правда.

За даними Вікіпедії, станом на 2018 у Новосадовому не було людей, які б там постійно проживали. Село вже було окуповане під час повномасштабного вторгнення РФ до України, але 24 жовтня 2022 року ЗСУ звільнили його.

Ворожі війська також просунулися у селі Кругляківці, що у Куп'янському районі Харківської області, до річки Оскіл.

Просування росіян зафіксовано біля Богоявленки у Волноваському районі Донецької області, Зоряного і Селидового, що в Покровському районі Донецької області та Новодмитрівки Краматорського району Донецької області.