ОВА: Росіяни вдарили по об'єкту критичної інфраструктури у Херсонській області

Російські війська за минулу добу обстріляли 17 населених пунктів Херсонської області. Під удар потрапив обʼєкт критичної інфраструктури, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Херсон, Антонівка, Станіслав, Інгулець, Придніпровське, Нововоронцовка та ще 11 населених пунктів.

За словами голови ОВА, окупанти поцілили в обʼєкт критичної інфраструктури та медичний заклад. Також армія РФ атакувала житлові квартали, пошкоджено три багатоповерхівки та 24 приватні будинки.

Крім того, росіяни пошкодили гаражі, господарчу споруду, газопровід та приватні автівки. Через російську агресію два жителі Херсонської області отримали поранення.

Обстріл України 23 жовтня

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, в ніч на 23 жовтня росіяни випустили 81 дрон та вдарили ракетою Х-31П по Одеській області.

Станом на 9:00 підтверджено збиття 57 ворожих дронів. Ще 15 російських безпілотників локаційно втрачено. До дев'яти ворожих безпілотників спостерігаються в повітряному просторі України.

ППО працювала в Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Черкаській, Хмельницькій, Тернопільській, Кіровоградській, Київській, Полтавській, Чернігівській та Харківській областях. Відомо, що лише у Сумській області знищили 19 дронів.