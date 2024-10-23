У штабі Трампа подали скаргу на британських лейбористів за підтримку Гарріс

У кампанії Дональда Трампа офіційно поскаржилися до виборчої комісії та звинуватили представників британської Лейбористської партії у "втручанні у вибори" через підтримку Камали Гарріс. Про це пише Politico.

Минулого тижня партійна співробітниця розкрила, що у передвиборчі тижні у Штати поїхали або поїдуть близько сотні осіб, пов’язаних з Лейбористською партією, щоб підтримати кампанію Камали Гарріс у ключових штатах.

У партії наполягають, що не оплачують ці поїздки активістів і їхня підтримка не порушує законодавство США.

Кампанія Трампа звернулася з офіційним листом до Федеральної виборчої комісії, де на підставі згаданого допису у соцмережі стверджує, що партія можливо оплачує витрати активістів, та вимагає розслідування.

"Хто шукає докази іноземного втручання у наші вибори, не потрібно копати глибше за це допис у LinkedIn. Втручання відбувається на очах у всіх" , – заявив у листі юрист кампанії Трампа Гарі Лавковський.

В уряді Британії зазначали, що партійні активісти здійснюють ці поїздки як приватні особи і не представляють позицію британського уряду.