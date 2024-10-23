Стали відомі деталі безпекової угоди між Британією та Німеччиною

Британське медіа SkyNews дізналося деталі двосторонньої угоди про безпекову співпрацю, яку мають у середу підписати Британія та Німеччина, повідомляє Європейська правда.

Підписання документа міністрами оборони Британії та Німеччини планується 23 жовтня.

За даними ЗМІ, серед пунктів угоди – патрулювання біля берегів Шотландії новітніх німецьких військових літаків P8-Poseidon, які здатні відстежувати пересування російських підводних човнів. Вони зможуть злітати з авіабази у Шотландії.

Крім того, передбачається відкриття у Британії заводу Rheinmetall з виробництва стволів для гармат, що буде першим таким новим виробництвом у Британії за останнє десятиліття і створить 400 робочих місць.

Окрім того, документ передбачає поглиблення співпраці у питанні далекобійної зброї з метою розробити ще точніші та далекобійніші засоби ураження, ніж існуюча британсько-французька ракета Storm Shadow / SCALP.

Британський міністр оборони Джон Гілі називає укладення угоди визначною подією, що виводить британсько-німецьку співпрацю в оборонній сфері на безпрецедентний рівень.

Про підготовку угоди оголосили у серпні 2024 року.