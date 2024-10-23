Канада вводить додатковий податок на вироби зі сталі та алюмінію, вироблені в Китаї

Канада запроваджує додатковий податок у 25% на вироби зі сталі та алюмінію, вироблені в Китаї, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє Ctvnews.

1 жовтня 2024 року уряд Канади оголосив про запровадження додаткового податку у розмірі 25% на певні імпортовані з Китаю вироби зі сталі та алюмінію. Остаточний список продукції, на яку розповсюджується цей податок, був оприлюднений у вівторок, а нові заходи набули чинності 22 жовтня.

Як заявила віцепрем'єр-міністерка та міністерка фінансів Канади Христя Фріланд, ці кроки спрямовані на те, щоб захистити канадських працівників та індустрію від недобросовісної конкуренції через надлишкові потужності китайського виробництва.

Рішення про запровадження додаткових податків було ухвалено після місяця консультацій з представниками галузі та слідує за схожими заходами, які були оголошені Сполученими Штатами. США ввели свій додатковий податок на китайську сталь та алюміній 15 жовтня.

Крім того, з 1 жовтня Канада також запровадила 100% тариф на всі китайські електромобілі (включно з деякими гібридами, вантажівками та автобусами), що було анонсовано ще в серпні.

Цей крок став частиною ескалації торгівельних суперечок між двома країнами. Після оголошення Канади про введення тарифів на електромобілі, Китай розпочав антидемпінгове розслідування щодо імпорту канадського ріпаку.

Уряд Канади планує переглянути нові заходи через рік після їх запровадження.

Нагадаємо:

Мита на імпорт електромобілів з Китаю до Канади планують встановити на рівні 100%, на сталь та алюміній – 25%.