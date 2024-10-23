У Пентагоні назвали ще одну причину, чому забороняють Україні бити ATACMS по Росії

США не дозволяють Україні використовувати далекобійні ракети ATACMS для ударів по Росії. У Вашингтоні вважають, що Росія вже перевела свої цілі за межі радіусу дії ракет, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін в інтерв'ю Fox News.

Журналістка запитала Остіна, чи буде це простим продовженням війни, якщо США не дадають Україні дозволів на удари ATACMS по території Росії. Остін у відповідь заявив, що Росія вже нібито перевела літаки, які вона використовує для запуску керованих авіабомб, за межі радіусу дії ATACMS на 300 кілометрів від українського кордону.

"Я думаю, що у них (українців,- ред.) є здатність продовжувати завдавати ударів на великій відстані, і вони це зроблять", - сказав міністр оборони США.

Глава Пентагону додав, що Україна має багато можливостей, які США надали в плані безпілотників.

Обмеження на удари по Росії

Варто зазначити, що США та Британія обмежують можливості використання Україною далекобійних ракет ATACMS та Storm Shadow, які передали ЗСУ. Партнери не дозволяють бити ракетами по цілях у середині Росії. Союзники пояснювали це можливістю ескалації.

Також через побоювання ескалації канцлер Німеччини Олаф Шольц блокує передачу Україні далекобійних крилатих ракет Taurus.

Проте не всі союзники такі категоричні. До прикладу, міністр оборони Нідерландів нещодавно заявив, що його країна не забороняє Україні використовувати отримані винищувачі F-16 по Росії.