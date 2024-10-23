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У Німеччині пропонують змінити статус біженців з України

У Німеччині пропонують змінити статус біженців з України
Фото: Рixabay

Федеральний міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер пропонує змінити правовий статус українських біженців - щоб зменшити витрати на соціальні виплати та спонукати людей шукати роботу, повідомляє РБК-Україна.

Про це він розповів в інтерв'ю журналу WirtschaftsWoche, передає Spiegel.

Що може змінитись для українців у Німеччині

На думку очільника Міністерства фінансів Німеччини, урізавши так звані "громадянські гроші" для українців (соціальні виплати по безробіттю або Bürgergeld), країна заощадить чимало коштів. Проте для цього біженці з України повинні отримати новий правовий статус.

"Ми повинні розглянути окремий правовий статус для біженців з України", - зауважив Лінднер під час спілкування з журналістами й додав, що може йтися і про позбавлення "громадянських прав".

Крім того, міністр фінансів згадав і про реформування системи витрат на житло.

Мета пропонованих німецьким посадовцем змін:

  • зменшення витрат на допомогу громадянам
  • залучення більшої кількості одержувачів на ринок праці

Які саме зміни пропонує очільник Мінфіну ФРН

Замість стандартних соціальних виплат по безробіттю, які українці отримують нині на рівні з німцями та іншими резидентами країни, Лінднер пропонує запровадити комбінацію з "пільг (виплат) для шукачів притулку та інструментів політики залучення громадян на ринок праці" (виплати для шукачів притулку - нижчі за "громадянські гроші" й передбачають гірший соціальний захист).

Це означає, що українські біженці й надалі не проходитимуть процедуру надання притулку, але й не отримуватимуть автоматично громадянську допомогу, "спрямовану на забезпечення соціально-економічного прожиткового мінімуму з соціальною участю навіть без роботи".

Крім того, німецький урядовець пропонує реформувати відшкодування витрат на житло - зробити його за фіксованою ставкою, а не на основі фактичних витрат.

"Одержувачі допомоги можуть вирішити, чи хочуть вони переїхати в меншу квартиру, та як вони її опалюватимуть. Я вірю, що тут ми можемо заощадити мільярди євро", - зауважив Лінднер.

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