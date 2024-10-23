Найближчими днями в Україні збережеться тепла та суха погода

Найближчими днями в Україні утримається тепла та суха погода, лише вдень 25 жовтня та вночі 26 жовтня у східних областях невеликий дощ, повідомляє Українська правда.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

24 жовтня в Україні без опадів, вночі 1-9° тепла, в Карпатах до 2° морозу, вдень від 12-14° тепла на півночі, заході та сході, до +15-17° на півдні. Вітер переважно північно-західний, 3-8 м/с. Вночі та вранці на заході країни туман.

У Києві у четвер без опадів, уночі +4-6°, вдень до +13°, вітер північно-західний, 3-8 м/сек.

25 жовтня без опадів, лише на сході подекуди невеликі дощі. Температура повітря від 0 до +5°, у західних областях місцями 0-2° морозу, вдень в Україні 9-15° тепла. Вітер переважно північно-західний, 3-8 м/с. Вночі та вранці у західних областях туман.

У столиці у п'ятницю без опадів, уночі +4-6°, вдень до +13°, вітер північно-західний, 3-8 м/сек.

26 жовтня вночі у східних областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів, температура вночі від 0 до +6°, у західних областях та на північному сході країни місцями 0-2° морозу, вдень в Україні 9-14° тепла. Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с. Вночі та вранці у більшості областей місцями туман.

У Києві у суботу без опадів, уночі +4-6°, вдень до +13°, вітер південно-східний, 3-8 м/с.