Що буде з опаленням у містах Донецької області: відповідь ОВА

Через активні бойові дії та російські обстріли опалювальний сезон у Донецькій області знаходиться під загрозою. Місцева влада та комунальники роблять усе можливе та неможливе, щоб забезпечити теплом мешканців регіону, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін в етерi національного телемарафону "Єдині новини".

Він зазначив, що опалення буде у великих містах, а саме - у Краматорську, Слов'янську, Добропіллі, Дружківці.

"Будемо робити все можливе і неможливе, щоб у нас був опалювальний сезон легший в місті Костянтинівка, тому що там велика кількість людей залишається теж", - додав Філашкін.

Голова Донецької ОВА також повідомив, що ворог продовжує кожного дня обстрілювати це місто. Він закликав людей виїжджати, адже російські обстріли не припиняються, що становить небезпеку для місцевих.

Раніше стало відомо, що опалювального сезону в Покровську Донецької області цього року не буде. Причиною стали постійні російські атаки на місто. Ворог продовжує його знищувати, разом із критичною інфраструктурою.

Водночас "Донецькоблгаз" вже проінформував населення, що виїжджає із небезпечних районів регіону, чи потрібно сплачувати за газ у будинках, які тимчасово залишаються без господарів.

Нагадаємо, що Міністерство розвитку громад та територій запустило ініціативу "Штаб згуртованих громад".

Вона через різні соціальні мережі оперативно інформує громадян про перебіг опалювального сезону 2024-2025 років, а також надає рекомендації у випадках погіршення безпекової ситуації.