Гладкого після перевірки СБУ звільнили з посади начштабу Безпілотних систем - ЗМІ

Романа Гладкого, який став фігурантом гучного скандалу після призначення влітку 2024 року начальником штабу командування Сил безпілотних систем, звільнили із займаної посади, його наступником став екскомандир 28 ОМБр полковник Олексій Халабуда.﻿﻿ З посиланням на коментар Міноборони, повідомляє Українська правда.

"За результатами перевірки, проведеної Службою безпеки України, було встановлено, що подальше перебування Романа Гладкого на посаді начальника штабу Сил безпілотних систем Збройних сил України є неможливим. У зв’язку з цим 14 жовтня 2024 року він був звільнений із займаної посади і переведений на посаду офіцера резерву батальйону резерву.

Це рішення було ухвалене після дотримання всіх необхідних процедур і ретельної перевірки, з метою підвищення ефективності роботи підрозділу та його здатності відповідати сучасним викликам" , - сказали в МОУ.

Як повідомили "Українській правді" в МОУ, новим начальником штабу Сил безпілотних систем призначено полковника Олексія Халабуду, колишнього командира 28-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.