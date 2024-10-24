Глава Пентагону спрогнозував, чим завершиться війна в Україні

Війна в Україні завершиться переговорами. При цьому необхідність продовження підтримки України залишається, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляють Fakty та прес-служба Пентагону.

"Нам необхідно знизити напруженість на Близькому Сході і знайти спосіб домогтися перехідного періоду в Україні. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну, як ми вже говорили, і вони самі визначать, коли настане час сісти за стіл переговорів. Але, я вже говорив це раніше, цей конфлікт у якийсь момент закінчиться переговорами", - заявив він.

Під час зустрічі з Папою Римським обговорювали питання глобальної безпеки, а також важливість мирних ініціатив у зонах конфліктів, включно з Близьким Сходом і Україною.

Остін висловив подяку Ватикану за його гуманітарні зусилля і наголосив на важливості подальшої співпраці для полегшення страждань постраждалих від воєн.

Допомога Україні від США

США надають Україні всебічну підтримку з початку повномасштабного вторгнення Росії. Ця допомога виходить далеко за рамки простого надання зброї та боєприпасів.

Серед іншого США передали Україні широкий спектр озброєнь, від протитанкових комплексів Javelin до сучасних систем залпового вогню HIMARS. Це істотно підвищило боєздатність української армії і дало їй змогу успішно протистояти російським військам.

У жовтні президент США Джо Байден оголосив про новий пакет допомоги на 425 мільйонів доларів.

За словами президента Володимира Зеленського, це лише частина більшої програми, у рамках якої Україна отримає кілька пакетів військової допомоги загальною вартістю від 500 до 750 мільйонів доларів до кінця року.